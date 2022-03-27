Иммобиле собирается завершить карьеру в сборной Италии
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Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле может завершить карьеру в национальной команде, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 32-летний форвард ещё не принял окончательного решения, но склоняется именно к такому выводу.
Иммобиле играет за сборную Италии с 2014 года. Всего за «Скуадру Адзурру» он провёл 55 матчей, забив 15 голов. В составе сборной Италии Чиро стал чемпионом Европы 2020 года.
Напомним, что в стыковом матче итальянцы уступили Северной Македонии (0:1). Впервые в истории четырёхкратные чемпионы мира пропустят второй подряд мундиаль. В 2017 году итальянцы проиграли в стыках Швеции и не попали на ЧМ-2018 в России.
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