Иммобиле собирается завершить карьеру в сборной Италии

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле может завершить карьеру в национальной команде, сообщает Calciomercato.



По информации источника, 32-летний форвард ещё не принял окончательного решения, но склоняется именно к такому выводу.



Иммобиле играет за сборную Италии с 2014 года. Всего за «Скуадру Адзурру» он провёл 55 матчей, забив 15 голов. В составе сборной Италии Чиро стал чемпионом Европы 2020 года.



Напомним, что в стыковом матче итальянцы уступили Северной Македонии (0:1). Впервые в истории четырёхкратные чемпионы мира пропустят второй подряд мундиаль. В 2017 году итальянцы проиграли в стыках Швеции и не попали на ЧМ-2018 в России.



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