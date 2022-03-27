Педри включил в команду мечты Месси и Роналду

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри назвал команду мечты, в которую вошли десять игроков, выступавшие или выступающие сейчас за каталонский клуб.
«Могу ли я назвать всех из «Барселоны»? На воротах Тер Штеген. Правым защитником будет Дани Алвес, который является моим хорошим другом. В центр обороны я бы поставил Пике и Эрика Гарсию, а на левый фланг Жорди Альбу. Полузащита: Бускетс, Роналдиньо и Хави. Нападение: Иньеста, Месси и Криштиану Роналду», — цитирует Педри COPE.
Роналду стал единственным игроком в списке Педри, который не играл за каталонский клуб.
В текущем сезоне 19-летний полузащитник «Барселоны» провёл за «сине-гранатовых» 18 матчей, в которых забил три гола, а также отдал одну голевую передачу.
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