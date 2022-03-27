Кристиан Эриксен прокомментировал свой первый гол после возвращения в сборную

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился эмоциями после гола в матче с национальной командой Нидерландов. Забитый мяч стал для него первым после отсутствия в полтора года. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
«Чувствовал себя очень желанным гостем. Я играл здесь раньше много лет, так что, конечно, болельщики меня знают, но это был очень теплый прием. Здорово, что мяч попал ко мне, и у меня получилось завершить атаку голом. Начать возвращение в международный футбол таким образом — идеально. С нетерпением жду возможности сыграть на чемпионате мира в Катаре, но впереди еще много матчей, и я сосредоточен на них», — приводит слова Эриксена Sky Sports.
Напомним, в матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) летом 2021 года полузащитник сборной Дании перенёс остановку сердца. Впервые сыграть в официальном матче после восстановления Эриксену удалось в конце февраля 2022-го в составе английского «Брентфорда».
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