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Вернер: возможно, игровой стиль сборной Германии подходит мне больше, чем стиль «Челси»

Вернер: возможно, игровой стиль сборной Германии подходит мне больше, чем стиль «Челси»
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Нападающий лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер после товарищеского матча с Израилем (2:0) признался, что комфортно чувствует себя в национальной команде. Форвард отметился голом в этой встрече.

«Я нападающий и всегда хочу забивать. В «Челси» дела идут не так, как мне бы хотелось, так что тем лучше, что в сборной, под руководством Ханси Флика, всё идёт хорошо. Я люблю играть в футбол, независимо от того, какую команду представляю.

Между «Челси» и сборной Германии есть разница, которая заключается в игровом стиле. Возможно, тот, что в сборной, больше мне подходит. В сборной у меня всегда есть опасные моменты, я способен забивать голы. В национальной команде я чувствую себя очень комфортно», — приводит слова Вернера Goal.com.

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