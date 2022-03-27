Два нереализованных пенальти – в видеообзоре матча Германия – Израиль
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26 марта в товарищеском матче встречались национальные команды Германии и Израиля. Встреча проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Победу одержали немцы – 2:0.
Германия уверенно победила Израиль в товарищеском матче с двумя нереализованными пенальти
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На 36-й минуте отличился полузащитник Кай Хаверц, ему ассистировал Давид Раум. В добавленное к первому тайму время забил нападающий Тимо Вернер, голевой пас отдал Илкай Гюндоган. На 89-й минуте форвард сборной Германии Томас Мюллер не реализовал 11-метровый. Через пять минут израильский форвард Йонатан Коэн также не смог забить с «точки».
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