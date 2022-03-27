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Маунт рассказал, как поддержал Жоржиньо после непопадания Италии на ЧМ-2022

Маунт рассказал, как поддержал Жоржиньо после непопадания Италии на ЧМ-2022
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Полузащитник «Челси» и сборной Англии Мейсон Маунт заявил, что не собирается подшучивать над партнёром по команде Жоржиньо, который вместе со сборной Италии вылетел из отборочного турнира ЧМ-2022 и не поедем на мундиаль в Катар.

«Я не буду подшучивать над ним или напоминать о том, что случилось с Италией. Мне тяжело видеть, как футболист, с которым я играю в одной команде последние три года, проходит через что-то подобное.

Чтобы попасть в сборную и добиться с ней результата – нужно проделать много тяжёлой работы. Именно поэтому неудачи очень разочаровывают. Я отправил Жоржиньо небольшое сообщение, в котором написал: «Не вешай нос, у тебя был потрясающий сезон, и, надеюсь, мы вместе выиграем в нём ещё кое-что», — приводит слова Маунта Daily Star.

Напомним, сборная Италии сенсационно уступила Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 со счётом 0:1.

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