Тренер сборной Швеции: не представляю, справимся ли с Польшей, если сыграем, как с Чехией

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от финального стыкового матча ЧМ-2022 с национальной командой Польши.



«Не представляю, сможем ли справиться с Польшей с той игрой, что показали против чехов. Мы сыграем иначе, так как сборная Польши действует в ином ключе. Сейчас у нас есть пара дней на реабилитацию. Посмотрим, что будет и кто как восстановится ко вторнику», — приводит слова Андерссона пресс-служба УЕФА.



Финальный стыковой матч за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре, в котором сыграют сборные Польши и Швеции, состоится 29 марта в Польше. Начало игры — в 21:45 мск. Напомним, из-за отстранения сборной России от международных турниров польская команда вышла в финал стыков автоматически.