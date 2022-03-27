Тренер сборной Швеции: не представляю, справимся ли с Польшей, если сыграем, как с Чехией
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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от финального стыкового матча ЧМ-2022 с национальной командой Польши.
«Не представляю, сможем ли справиться с Польшей с той игрой, что показали против чехов. Мы сыграем иначе, так как сборная Польши действует в ином ключе. Сейчас у нас есть пара дней на реабилитацию. Посмотрим, что будет и кто как восстановится ко вторнику», — приводит слова Андерссона пресс-служба УЕФА.
Финальный стыковой матч за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре, в котором сыграют сборные Польши и Швеции, состоится 29 марта в Польше. Начало игры — в 21:45 мск. Напомним, из-за отстранения сборной России от международных турниров польская команда вышла в финал стыков автоматически.
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