МВД выступило с заявлением по поводу задержания игрока «Амкала»

МВД РФ по Новосибирской области выступило с заявлением по поводу задержания игрока «Амкала» Василия Маврина.

«Сотрудниками полиции пресечено противоправное поведение футбольного игрока команды видеоблогеров «Амкал».

26 марта по окончании товарищеского футбольного матча на стадионе «Заря» в г. Новосибирске между командой видеоблогеров «Амкал» и ветеранами ФК «Новосибирск» один из игроков «Амкала» начал вести себя неадекватно по отношению к окружающим. На просьбу, озвученную организаторами мероприятия посредством громкой связи после завершения встречи об окончании игры и необходимости покинуть стадион, мужчина начал призывать болельщиков запускать «волну» и не уходить со своих мест.

На просьбы и замечания сотрудников стадиона и службы охраны мужчина не реагировал, грубо выражался в их адрес.

Прибывшими сотрудниками полиции гражданин был неоднократно предупреждён о необходимости прекращения противоправного поведения. На что мужчина отреагировал агрессивно, выразившись нецензурно в адрес полицейских. На требование проследовать для дальнейшего разбирательства в отдел полиции он также ответил отказом и оказал сопротивление стражам порядка.

В связи с чем, к правонарушителю была применена физическая сила и специальные средства (наручники). Он был доставлен в Отдел полиции №7 «Ленинский» УМВД России по г. Новосибирску.

В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка). Собранные материалы будут направлены в Ленинский районный суд г. Новосибирска», — сказано в заявлении на официальном сайте ГУ МВД РФ по НСО.

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