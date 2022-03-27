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Дешам: Тчуамени способен быть агрессивным. Он отбирает мяч чуть лучше, чем Погба

Дешам: Тчуамени способен быть агрессивным. Он отбирает мяч чуть лучше, чем Погба
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре французского полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.

«Орельен — игрок высокого класса. У него огромный потенциал, он умеет контролировать игру. Тчуамени уже доказывал это в предыдущих матчах, когда выходил в стартовом составе или на замену. У них тандем с Погба. Орельен способен быть агрессивным. Он отбирает мяч чуть лучше, чем Погба. В любом случае, Поль больше тяготеет к атакующей игре. Они действительно взаимодействуют в тандеме или даже в трио с Антуаном Гризманном. Это очень важно», — приводит слова Дешама Get French Football News.

Напомним, сборная Франции напрямую отобралась в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

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