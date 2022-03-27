Торган Азар опроверг информацию о возможном уходе из дортмундской «Боруссии»
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Торган Азар опроверг информацию о возможном уходе из немецкого клуба.
«Эта информация является ложной. Не знаю, почему я должен уходить из «Боруссии». Я в топ-клубе, который выступает в Лиге чемпионов. Я регулярно выхожу на поле. Нормально, что в команде есть конкуренция. К тому же, у меня было множество травм. На данный момент я не задумываюсь о поиске нового клуба», — приводит слова Азара BVB Buzz.
Напомним, Азар перешёл в дортмундскую «Боруссию» из мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2019 году. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 21 матчt немецкой Бундеслиги, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2013 года Азар вызывается в национальную команду Бельгии.
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