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Сантуш: если Северная Македония смогла обыграть Италию, Португалии будет очень сложно

Сантуш: если Северная Македония смогла обыграть Италию, Португалии будет очень сложно
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от финального стыкового матча отбора на чемпионат мира – 2022 с национальной командой Северной Македонии.

«Я всегда говорил, что мы можем сыграть с Северной Македонией или Италией. Эти матчи — финальные, а финалы всегда сложные. Мы выиграли у Турции, а теперь собираемся победить во второй игре. Именно на этом мы и собираемся сконцентрироваться. Мы должны сосредоточиться на Северной Македонии, которая, безусловно, будет непростым соперником. Если им удалось обыграть Италию, то это означает, что нам будет очень сложно», — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.

Финальный стыковой матч ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония состоится 29 марта.

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