Фанат бросил монету в Кристиана Эриксена после матча Нидерланды — Дания

В товарищеском матче сборная Нидерландов встречалась с национальной командой Дании. Игра прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась победой нидерландской команды со счётом 4:2.
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен отметился голом в этой встрече. Хавбек забил в первом же матче после возвращения в сборную. Во время послематчевого интервью фанат бросил в Эриксена монету, которая попала игроку в плечо.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале FOOTFLIX.
Напомним, в матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) полузащитник сборной Дании перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Серии A. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером». Зимой датчанин присоединился к английскому «Брентфорду».
- 27 марта 2022
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