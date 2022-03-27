Кассано: Серия А – отстой, но дураки не понимают, почему у Италии посредственная сборная

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал тех, кто призывает уволить Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды после непопадания на чемпионат мира – 2022.

«Манчини мне не друг, но я уважаю его за то, что он делает. Многие уже называют имя его сменщика в сборной Италии. Но этим дуракам стоит понять, что у Италии посредственная сборная. Сколько раз я вам утверждал это в последние годы? У Иммобиле 180 голов в Серии А, а в составе сборной Италии он даже мяч остановить не может. Инсинье тоже в трудный момент пропадает.

Манчини сотворил волшебство на Евро-2020. Должны ли мы гнать его в отставку? Это телеэкспертам и журналистам стоило бы подумать об отставке.

Почему провалилась сборная? Потому что Серия А — отстой. Забиваешь в трёх матчах и сразу попадаешь сборную. Я не отношусь плохо к Иммобиле, за него стоит заступаться, но у всего есть пределы. Чиро никогда не проявлял себя на международном уровне, так в чём тогда виноват Манчини?» — сказал Кассано в твич-трансляции Bobo TV, его слова приводит AreaNapoli.

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