Фабрегас: думаю, Мбаппе перейдёт в «Реал». Он побьёт все рекорды в Примере

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.
«Будущее в его руках. Его власть, его мастерство. Очень немногие обладают подобным. У Мбаппе сила Роналду и Анри. Он немного высокомерен, но в хорошем смысле. Когда он говорит, что является лучшим, это придаёт ему сил.
Мбаппе 23 года, ему осталось 14 лет выступлений на высочайшем уровне. Это может быть просто невероятно. Я не контактирую с «Реалом», но судя по общей информации, думаю, что Мбаппе переедет в Мадрид. В чемпионате Испании он сможет побить все рекорды», — приводит слова Фабрегаса Marca.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.
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