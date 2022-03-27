ФК «Новосибирск» выступил с заявлением по поводу задержания игрока «Амкала»

Футбольный клуб «Новосибирск» выступил с заявлением по поводу задержания игрока «Амкала» Василия Маврина после матча команд.

«Официальная позиция ФК «Новосибирск» по ситуации с игроком «Амкала» Василием Мавриным:

ФК «Новосибирск» на 100% исполнил все обязательства по обеспечению безопасности, которые были оговорены перед матчем.

Согласно первоначальным договорённостям с основателем ФК «Амкал» Германом Попковым, фотосессия с болельщиками должна была состояться после матча вне манежа «Заря». При этом сам Герман Попков осознавал, что фотосессия на трибунах может вызвать вопросы с точки зрения безопасности. Тем не менее, с учётом обстоятельств, администрация манежа и ФК «Новосибирск» пошли навстречу аудитории и продлили общение «Амкала» и болельщиков до 21:30. Однако футбольный клуб «Амкал» нарушил и этот тайминг.

Стюарды в корректной форме неоднократно напоминали игроку «Амкала» Василию Маврину о необходимости соблюдения ранее оговоренных условий по обеспечению безопасности участников матча и правил поведения в манеже «Заря». Василий Маврин повредил имущество футбольного манежа «Заря», публично матерился и оскорблял представителя администрации манежа, однако организаторы дали ему возможность сфотографироваться со всеми желающими на трибуне А, где произошёл этот инцидент.

После этого Маврин отправился не в раздевалку, а в сторону трибуны Б, где продолжил в грубой форме высказывать недовольство действиями стюардов, администрации манежа и организаторов, чем и привлёк к себе внимание полицейского, сначала сделавшего ему замечание.

Видеозаписи, выложенные случайными свидетелями конфликта, подтверждают, что стюарды вели себя корректно, несмотря на нарушение ранее достигнутых договорённостей.

ФК «Новосибирск» не несёт ответственность за поведение представителей «Амкала» за рамками оговоренных условий и тайминга.

ФК «Новосибирск» против любых силовых решений вопроса, конфликтов и т.д., но в данной ситуации всё развивалось в рамках законов РФ и достигнутых договорённостей между клубами.

Наш клуб оказывает всяческую поддержу задержанному футболисту «Амкала» и надеемся, что все оценят уровень организации матча!

PS: Василий Маврин, как и обещанная им администрация, так и не компенсировали средства за испорченное имущество, а оплатил повреждения ФК «Новосибирск», — сказано на официальном сайте «Новосибирска».