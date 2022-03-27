Хавбек «Ростова» Хасимото перешёл в клуб Иньесты на правах аренды

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото перешёл в «Виссел Кобе» на правах аренды, сообщается на официальном сайте японского клуба. Арендное соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.



Контракт Хасимото с «Ростовом» действует до 2024 года. В текущем сезоне японец провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Кэнто также является футболистом сборной Японии, в составе которой 26 марта 2019 года дебютировал в товарищеском матче со сборной Боливии.



Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.

Напомним, главным тренером «Виссел Кобе» является экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста.

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