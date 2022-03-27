Педри заявил, что ему больно наблюдать за игрой Месси

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри надеется, что в каталонский клуб вернётся нападающий Лионель Месси, который сейчас выступает за «ПСЖ». Также молодой испанский футболист заявил, что ему больно наблюдать за игрой аргентинца.
«Я хорошо проводил время с Месси на поле и за его пределами, он великолепный человек. Очень надеюсь, что Лео сможет вернуться в «Барселону».
Я смотрю матчи с участием Месси всегда, когда успеваю. Мне больно наблюдать за игрой лучшего футболиста планеты, дела которого идут не очень хорошо.
Новички «Барселоны» нам очень помогают. Те, кто присоединился к нам зимой, имеют невероятный уровень, особенно это касается атакующих действий. Они придают нам больше так называемой огневой мощи. Хави также проделывает впечатляющую работу на тренерском мостике», — приводит слова Педри Eseuro со ссылкой на La Vanguardia.
- 27 марта 2022
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