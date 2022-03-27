«Локомотив» подтвердил возвращение в «Лужники»

Московский «Локомотив» подтвердил информацию о возвращении на «Лужники», где будут проводиться тренировки железнодорожников.
«Команда действительно какое-то время будет тренироваться в «Лужниках», как уже делала ранее. Газон «РЖД-Арены», который является одним из лучших в России, используется только для матчей, а дополнительное тренировочное поле в Черкизово может не выдержать интенсивных нагрузок в текущих погодных условиях», — цитирует пресс-службу «Локомотива» издание «РБ Спорт».
Напомним, в прошлом году «Локомотив» уже арендовал «Лужники» для тренировок из-за ремонта на базе в Баковке. Кроме того, сообщалось, что на время реконструкции клубного стадиона железнодорожники также могут арендовать «Лужники», но уже для проведения домашних матчей, а не для тренировок.
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