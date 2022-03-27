Экс-тренер сборной Аргентины: плохой игры в исполнении Месси я никогда не видел

Бывший тренер сборной Аргентины Клаудио Гуньяли высказался по поводу состояния нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Мне трудно быть беспристрастным. Мне посчастливилось тренировать Месси и тесно с ним общаться. Плохой игры в исполнении Месси я никогда не видел. Но он ведь всего лишь человек и не может постоянно спасать всех в одиночку.
Как оценю нынешнее положение Месси в «ПСЖ»? Никто не может быть доволен подобной ситуацией, а особенно Месси. Он очень самокритичен. Его проблемы больше связаны с психологическим аспектом, нежели с физическим», — приводил слова Гуньяли Eurosport.
Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.
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