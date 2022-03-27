«Аякс» знал о возможной причастности Квинси Промеса к торговле наркотиками

Полиция Амстердама предупреждала «Аякс» о связях нападающего Квинси Промеса с наркоторговлей и представителями преступного мира. Футбольный клуб знал о криминальном окружении игрока ещё задолго до лета 2020 года, когда произошёл инцидент, в результате которого Промеса обвинили в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений, информирует Voetbalzone со ссылкой на Het Pаrool.
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар лично присутствовал на переговорах с полицией и знал о связях Квинси с преступниками. Однако ни полицейское расследование, ни осведомлённость клуба не предотвратили попадание Промеса в громкий скандал с нанесением ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года.
По сведениям источника, полиция провела с Эдвином ван дер Саром и другими представителями «Аякса» две встречи: на первой клубу сообщили о связях Промеса с наркоторговцами, а на второй – о возможном участии Квинси в доставке и сбыте запрещённых веществ.
Напомним, ранее нидерландские СМИ сообщали, что Квинси Промес подозревается в торговле наркотиками. Следствие утверждает, что Промес причастен к приобретению партии кокаина весом 4 тонны. Стоимость веществ оценивается в € 120 млн. Промеса готовы арестовать, но у правоохранителей могут возникнуть проблемы из-за нахождения игрока в Москве.
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