Лука Йович хочет покинуть «Реал»
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Нападающий «Реала» Лука Йович хочет уйти из мадридского клуба, сообщает AS.
По информации источника, 24-летний сербский футболист планирует найти себе новую команду летом. В «Реале» согласны отпустить Йовича, однако понимают, что вряд ли смогут покрыть расходы, затраченные на трансфер форварда (€ 60 млн). Действующий контракт Йовича с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Йович принял участие в 13 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.
Мадридский «Реал» в 29 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.
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