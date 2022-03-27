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Рюдигер может обойтись топ-клубам в € 30 млн. Такой подписной бонус требуют агенты игрока

Рюдигер может обойтись топ-клубам в € 30 млн. Такой подписной бонус требуют агенты игрока
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер станет свободным агентом по окончании нынешнего сезона. Но, несмотря на это, претендентам на игрока придётся заплатить за него € 30 млн – именно такой подписной бонус требуют агенты Рюдигера, информирует Daily Express.

Представители немецкого защитника понимают, что претендентов на бесплатное подписание Рюдигера будет много, поэтому пытаются согласовать наиболее выгодные условия для себя и Антонио.

Основными претендентами на Рюдигера считаются «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».

Напомним, Рюдигер перешёл в «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги и отметился двумя забитыми мячами.

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