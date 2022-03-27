Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в услугах 28-летнего нидерландского футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур». На Депая также претендуют «Ювентус» и «Милан», однако отмечается, что основным претендентом на трансфер форварда является английская команда.

Напомним, Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 20 матчах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Барселона» в 28 матчах набрала 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Реал» (66).

Новость по теме
Лука Йович хочет покинуть «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022