Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в услугах 28-летнего нидерландского футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур». На Депая также претендуют «Ювентус» и «Милан», однако отмечается, что основным претендентом на трансфер форварда является английская команда.
Напомним, Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 20 матчах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
«Барселона» в 28 матчах набрала 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Реал» (66).
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