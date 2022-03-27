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Гол Глушакова с пенальти принёс «Химкам» победу в товарищеском матче с «Локомотивом»

Гол Глушакова с пенальти принёс «Химкам» победу в товарищеском матче с «Локомотивом»
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В товарищеском матче «Химки» встречались с московским «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «Родина» в Химках и завершилась победой подмосковной команды со счётом 1:0.

На 26-й минуте встречи главный арбитр назначил в ворота «Локомотива» пенальти, который успешно реализовал полузащитник «Химок» Денис Глушаков.

Московский «Локомотив» в 21 матче набрал 34 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (18) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48). В следующем туре чемпионата России «Химки» сыграют с казанским «Рубином», а «Локомотив» проведёт встречу со «Спартаком».

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