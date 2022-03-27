В «РБ Лейпциг» опровергли желание расстаться с воспитанником «Барселоны»

Президент «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф рассказал, что клуб не собирается расставаться с нападающим Брайаном Бробби и полузащитником Илашем Морибой.

«Илаш Мориба и Брайан Бробби — исключительные таланты, и мы очень рады, что подписали с ними контракты. Оба игрока находятся в аренде до 30 июня 2022 года, а затем станут игроками «РБ Лейпциг».



Это факты, никаких новых планов и прочих игр разума нет. Мы внимательно наблюдаем за обоими и активно поддерживаем их: Брайан вернулся на поле после травмы, Илаш регулярно играет и очень хорошо развивается.



Они оба хорошие игроки, мы поговорим с ними о будущем после сезона. Мы гордимся тем, что у нас есть такие игроки в «РБ Лейпциг» на долгосрочной основе», — приводит слова Минцлаффа пресс-служба немецкого клуба.

Бробби в настоящее время играет за «Аякс», Мориба — за «Валенсию». Полузащитник является воспитанником «Барселоны». Ранее появилась информация, что «РБ Лейпциг» не видит этих футболистов в своей команде.