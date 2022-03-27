Воспитанник «Барселоны»: лучший день в жизни? Тот, когда я подписал контракт с «ПСЖ»

Полузащитник французского «ПСЖ» Хави Симонс рассказал о лучшем дне в своей жизни.

«Лучший день в моей жизни? Я думаю, что тот, когда я подписал контракт с «ПСЖ», — рассказал Симонс в эфире PSG TV.



Напомним, 18-летний Симонс с 2010 по 2019 год находился в структуре испанской «Барселоны», из которой уходил во французский клуб со скандалом.



Нидерландский футболист за это время принял участие в девяти матчах за основную команду парижан, отметившись одной результативной передачей. Соглашение между Симонсом и «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико» в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги:

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