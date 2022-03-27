«Саутгемптон» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в подписании хавбека «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс может летом сменить команду. В услугах 26-летнего игрока заинтересованы «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас», сообщает Daily Star.
По информации источника, хавбек не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте, поэтому, вероятно, летом покинет команду. Отмечается, что «святые» на протяжении года присматриваются к Уинксу.
Полузащитник является воспитанником «Тоттенхэма». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Уинкс сыграл в 14 матчах, в которых сумел отдать одну голевую передачу. Также на его счету пять матчей в Лиге конференций, в которых он оформил одну результативную передачу.
- 27 марта 2022
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