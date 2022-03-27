Экс-тренер сборной Аргентины рассказал, как Месси изменился с возрастом

Бывший тренер сборной Аргентины Клаудио Гуньяли рассказал о том, как изменился нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси с возрастом.



«Как Месси изменился с 2014 года? Это два разных Месси. От возраста не убежать. Думаю, что сейчас он гораздо умнее на поле, больше думает о команде и тактике.



По-моему, сейчас он лучше готовится к играм, потому что раньше он мог сам тащить мяч и самостоятельно находить решения», — цитирует Гуньяли Eurosport.



Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 11 результативных передач.

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