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Джеррард: выбор Хави был гениальным. «Барселона» возвращается туда, где должна быть

Джеррард: выбор Хави был гениальным. «Барселона» возвращается туда, где должна быть
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о наставнике «Барселоны» Хави.

«Я думаю, что выбор Хави был гениальным для «Барселоны». Он тот, кто обладает ДНК «Барселоны», он уже много лет является тренером мирового уровня. Он знает стиль, который все люди в «Барсе» хотят видеть, и после нескольких сложных лет кажется, что они возвращаются туда, где должны быть.

«Барселона» получила отличный результат в матче с «Реалом». Как болельщику «Барсы» на расстоянии мне нравится видеть, что у них всё хорошо», — приводит слова Джеррарда Mundo Deportivo.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

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