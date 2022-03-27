Доннарумма прокомментировал вылет сборной Италии из квалификации ЧМ-2022

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение национальной команды в отборе на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Итальянцы уступили сборной Северной Македонии (0:1).
«Мы хотели принять участие в чемпионате мира, испытать необыкновенные эмоции, которые могут дать подобные соревнования, подарить улыбки итальянцам, которые несколько месяцев назад сопровождали нас на пути к титулу чемпионов Европы.
К сожалению, этого не произойдёт. Мы очень разочарованы и знаем, как расстроены все итальянцы. Но мы также знаем, что в футболе, как и в жизни, нужно смотреть вперёд и возвращаться в игру.
Наша задача – вернуть сборную туда, где она заслуживает быть, и шаг за шагом строить победное будущее. Вперед, Италия!» — написал Доннарумма в соцсетях.
- 27 марта 2022
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