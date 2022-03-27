«Арсенал» опережает «Манчестер Юнайтед» в борьбе за подписание хавбека «Лестера»

Лондонский «Арсенал» опережает «Манчестер Юнайтед» в гонке за подписание контракта с полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом. Об этом сообщает The Sun.

По сведениям источника, бельгийский футболист может покинуть свою команду в летнее трансферное окно, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов. Ранее Тилеманса связывали с переходом в мадридский «Реал».

24-летний Тилеманс перешёл в английскую команду на правах аренды в январе 2019 года из французского «Монако». Летом того же года «лисы» выкупили контракт полузащитника за € 45 млн.



В нынешнем сезоне Тилеманс в 22 матчах английской Премьер-лиги забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Соглашение бельгийского хавбека с «Лестером» истекает в 2023 году.