Коутиньо готов существенно сократить зарплату, чтобы остаться в «Астон Вилле»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, находящийся в аренде в «Астон Вилле», планирует остаться в английской команде и готов пойти на существенное сокращение зарплаты. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Клуб из Бирмингема арендовал 29-летнего бразильского футболиста в зимнее трансферное окно до конца нынешнего сезона с правом выкупа. Сообщалось, что оно составляет € 40 млн.

В 10 матчах за «Астон Виллу» Коутиньо забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В английском клубе бразилец играет под руководством Стивена Джеррарда, с которым выступал в составе «Ливерпуля».



Соглашение между Коутиньо и «Барселоной» истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.