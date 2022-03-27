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Коутиньо готов существенно сократить зарплату, чтобы остаться в «Астон Вилле»

Коутиньо готов существенно сократить зарплату, чтобы остаться в «Астон Вилле»
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, находящийся в аренде в «Астон Вилле», планирует остаться в английской команде и готов пойти на существенное сокращение зарплаты. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Клуб из Бирмингема арендовал 29-летнего бразильского футболиста в зимнее трансферное окно до конца нынешнего сезона с правом выкупа. Сообщалось, что оно составляет € 40 млн.

В 10 матчах за «Астон Виллу» Коутиньо забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В английском клубе бразилец играет под руководством Стивена Джеррарда, с которым выступал в составе «Ливерпуля».

Соглашение между Коутиньо и «Барселоной» истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.

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