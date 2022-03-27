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«Вулверхэмптон» ведёт переговоры по новому контракту Невеша, который интересен грандам АПЛ

«Вулверхэмптон» ведёт переговоры по новому контракту Невеша, который интересен грандам АПЛ
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«Вулверхэмптон» планирует подписать новое соглашение с португальским полузащитником Рубеном Невешем. Об этом сообщает 90min.

По сведениям источника, «волки» уже ведут переговоры с представителями 25-летнего футболиста. Новым контрактом с Невешем «Вулверхэмптон» надеется отпугнуть от него потенциальных покупателей. В числе интересующихся Невешем команд называли «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

25-летний Невеш перешёл в английскую команду в 2017 году из «Порту». В нынешнем сезоне на счету португальского полузащитника 28 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге, в которых Невеш отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами.

Соглашение между Невешем и «Вулверхэмптоном» истекает в 2024 году.

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