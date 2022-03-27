Агент Ваноли отреагировал на новость, что тренер покинет «Спартак» в случае проигрыша ЦСКА

Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал информацию, согласно которой итальянский специалист может покинуть команду в случае её поражения от ЦСКА в Кубке России.
«Эта информация неверна. Почему появляются все эти фейковые новости?» — рассказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщил, что Ваноли может покинуть «Спартак», если команда проиграет московскому ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.
49-летний Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Специалист занял вакантную должность после ухода португальца Руя Витории.
Матч ЦСКА — «Спартак» в четвертьфинале Кубка России состоится на «ВЭБ Арене». Встреча должна пройти 19 апреля.
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