«Лацио» установил ценник на Милинковича-Савича. Им интересуются «ПСЖ», «МЮ» и «Ювентус»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может летом покинуть римский клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.



По информации источника, «Лацио» хочет получить € 80 млн за продажу сербского хавбека. Отмечается, что за игроком следят «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер».



На вырученные деньги «Лацио» хочет купить игроков, отвечающих требованиям главного тренера «орлов» Маурицио Сарри.



27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». В текущем сезоне 27-летний полузащитник за 39 матчей во всех турнирах забил 8 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.