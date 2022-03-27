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«Лацио» установил ценник на Милинковича-Савича. Им интересуются «ПСЖ», «МЮ» и «Ювентус»

«Лацио» установил ценник на Милинковича-Савича. Им интересуются «ПСЖ», «МЮ» и «Ювентус»
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может летом покинуть римский клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

По информации источника, «Лацио» хочет получить € 80 млн за продажу сербского хавбека. Отмечается, что за игроком следят «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер».

На вырученные деньги «Лацио» хочет купить игроков, отвечающих требованиям главного тренера «орлов» Маурицио Сарри.

27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». В текущем сезоне 27-летний полузащитник за 39 матчей во всех турнирах забил 8 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.

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