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«Избавься от балласта: Роналду, Погба, Магуайра». Экс-игрок Нидерландов дал совет тен Хагу

«Избавься от балласта: Роналду, Погба, Магуайра». Экс-игрок Нидерландов дал совет тен Хагу
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Бывший нападающий сборной Нидерландов Рене ван дер Гейп высказался о возможном приглашении главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».

«Для меня это неожиданно. Такой клуб обычно хочет подписать звезду, тен Хаг не попадает под такое описание, в отличие от Зидана, например.

Ему нужно избавиться от балласта: Роналду, Погба, Магуайра. Роналду поладил бы с Зиданом, они на одном уровне», — цитирует ван дер Гейпа FCUpdate.

Ранее стало известно, что руководству «МЮ» очень нравится кандидатура нидерландца. «Красные дьяволы» хотят, чтобы у них появилась игровая идентичность, что даёт тен Хагу преимущество над другими кандидатами. Отмечается, что тренер «Аякса» произвёл впечатление на руководство манкунианцев во время собеседования.

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