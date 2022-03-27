Льорис: у «Тоттенхэма» богатая история, но во Франции он менее известен, чем другие клубы

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис высказался о проведённом времени в команде.



«У «Тоттенхэма» богатая история, хотя во Франции он менее известен, чем другие английские клубы. Прошло уже 10 лет с тех пор, как я перешёл в команду, и мне по-прежнему приятно находиться здесь. Мне захотелось немного выйти из зоны комфорта, подвергнуть сомнению себя и отправиться на поиски новых вызовов после четырёх лет, проведённых в «Лионе». Так я оказался в английской-Премьер-лиге.



Я многому научился у всех тренеров, с которыми работал. Благодаря им я сформировал себя как игрока, а также как человека. В «Тоттенхэме» у меня был опыт игры под руководством Андре Виллаш-Боаша. Потом у меня был очень короткий опыт работы с Тимом Шервудом. Вспоминаю особенную работу с Маурисио Почеттино. Были Жозе Моуринью и Антонио Конте. У них есть чему поучиться», — рассказал Льорис в эфире Europe1.