Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педри — о Дембеле: здорово, что он есть у «Барселоны»

Педри — о Дембеле: здорово, что он есть у «Барселоны»
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о нападающем команды Усмане Дембеле.

«Мы с ним хорошо ладим, он великолепный футболист, я был очень удивлён его игрой. Никогда не знаешь, совершит ли Дембеле рывок влево или вправо, он бежит туда, куда сам захочет. Здорово, что он есть у «Барселоны», — приводит слова Педри La Vanguardia.

В нынешнем сезоне 24-летний французский нападающий сыграл 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять результативных передач. Ранее сообщалось, что Дембеле близок к согласованию предварительного контракта с «ПСЖ».

«Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера – 2021/2022. 29-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Президент «Барселоны»: мы не слышали, чтобы Дембеле хотел остаться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022