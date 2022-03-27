Педри — о Дембеле: здорово, что он есть у «Барселоны»
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Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о нападающем команды Усмане Дембеле.
«Мы с ним хорошо ладим, он великолепный футболист, я был очень удивлён его игрой. Никогда не знаешь, совершит ли Дембеле рывок влево или вправо, он бежит туда, куда сам захочет. Здорово, что он есть у «Барселоны», — приводит слова Педри La Vanguardia.
В нынешнем сезоне 24-летний французский нападающий сыграл 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять результативных передач. Ранее сообщалось, что Дембеле близок к согласованию предварительного контракта с «ПСЖ».
«Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера – 2021/2022. 29-й тур:
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