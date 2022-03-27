Тренер Аргентины — о Месси: после ЧМ нужно дать всему оценку, но надо и насладиться им

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем в национальной команде нападающего Лионеля Месси.



«Месси придется всё хорошо обдумать. Он поступает так всегда. После чемпионата мира нужно дать всему оценку, но необходимо и насладиться турниром. Нам не стоит думать о будущем, а стоит насладиться великолепным настоящим», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Ранее 34-летний Месси заявил, что ему нужно будет многое переосмыслить после чемпионата мира в Катаре. Нападающий выступает за сборную Аргентины с 2005 года. За это время он сыграл за команду в 158 матчах, забил 80 голов и отдал 49 голевых передач. В составе национальной сборной форвард французского «ПСЖ» выиграл Кубок Америки в прошлом году.