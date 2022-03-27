Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Аргентины — о Месси: после ЧМ нужно дать всему оценку, но надо и насладиться им

Тренер Аргентины — о Месси: после ЧМ нужно дать всему оценку, но надо и насладиться им
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем в национальной команде нападающего Лионеля Месси.

«Месси придется всё хорошо обдумать. Он поступает так всегда. После чемпионата мира нужно дать всему оценку, но необходимо и насладиться турниром. Нам не стоит думать о будущем, а стоит насладиться великолепным настоящим», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Ранее 34-летний Месси заявил, что ему нужно будет многое переосмыслить после чемпионата мира в Катаре. Нападающий выступает за сборную Аргентины с 2005 года. За это время он сыграл за команду в 158 матчах, забил 80 голов и отдал 49 голевых передач. В составе национальной сборной форвард французского «ПСЖ» выиграл Кубок Америки в прошлом году.

Новость по теме
Лионель Месси: после чемпионата мира мне придется многое переосмыслить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022