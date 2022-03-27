Экс-тренер сборной Аргентины рассказал, как на Месси повлияла победа на Кубке Америки

Бывший тренер сборной Аргентины Клаудио Гуньяли рассказал о том, как победа национальной команды на Кубке Америки — 2021 повиляла на нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.



«Это освободило Месси. У него был долг перед сборной, поэтому победа дала ему прекрасные ощущения. Сейчас это помогает сборной, потому что обстановка вокруг команды очень спокойная и благожелательная. Это хорошая новость для Аргентины», — цитирует Гуньяли Eurosport.



Напомним, сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, обыграв в финале Бразилию (1:0). За время турнира Месси забил четыре гола и отдал пять результативных передач.



Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 11 результативных передач.

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