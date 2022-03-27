«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» заинтересованы в подписании форварда сборной Бельгии

Нападающий «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего бельгийца заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, бельгийский клуб хочет получить около € 25 млн за продажу футболиста.



Действующее соглашение Де Кетеларе с «Брюгге» рассчитано до 30 июня 2024 года. Форвард является воспитанником клуба. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 27 млн.



В нынешнем сезоне Де Кетеларе сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 9 голевых передач. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Бельгии, за которую сыграл в пяти матчах и забил один гол.

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