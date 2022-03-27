«Арсенал» и «Челси» готовы подписать защитника «Барселоны»

«Арсенал» и «Челси» готовы предпринять шаги по подписанию контракта с защитником «Барселоны» Рональдом Араухо, если уругвайский защитник не договорится с сине-гранатовыми о продлении соглашения. Об этом сообщает Daily Express.

По сведениям источника, в услугах 22-летнего Араухо также был заинтересован «Манчестер Юнайтед», но команда из Лондона лидирует в трансферной гонке за подпись футболиста.

23-летний Араухо перешёл в «Барселону» в 2018 году из уругвайского «Бостон Ривер». В нынешнем сезоне футболист в 33 матчах во всех турнирах отметился четырьмя забитыми голами. Рыночная стоимость Араухо оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

«Барселона» разгромила «Реал» в рамках 29-го тура Ла Лиги:

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