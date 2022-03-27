Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форварда «Сельты» обвиняют в изнасиловании. Ему грозит 8 лет тюрьмы

Форварда «Сельты» обвиняют в изнасиловании. Ему грозит 8 лет тюрьмы
Комментарии

Нападающему «Сельты» Санти Мине грозит тюремное заключение, сообщает Sport.es.

По информации источника, футболист обвиняется в изнасиловании девушки, которое произошло в 2017 году. Как утверждается, девушка отказывалась вступать в интимную связь с Миной, но это не остановило игрока. После случившегося пострадавшая испытывает психологические проблемы.

Суд пройдёт 28, 29 и 31 марта. Обвинение просит приговорить Мину к восьми годам тюремного заключения, запретить приближаться к пострадавшей на расстояние менее 500 метров в течение 10 лет, а также назначить испытательный срок на 10 лет.

Санти Мина выступает за «Сельту» с 2019 года. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард сыграл в 28 матчах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Видеообзор матча 29-го тура Примеры «Сельта» — «Бетис»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
В «Аяксе» второй секс-скандал за неделю. Игрок второй команды обвинён в изнасиловании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022