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Берарди извинился перед итальянскими болельщиками за непопадание на чемпионат мира

Берарди извинился перед итальянскими болельщиками за непопадание на чемпионат мира
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Нападающий сборной Италии Доменико Берарди прокомментировал вылет команды из стыковых матчей к чемпионату мира.

«Когда оцениваешь на холодную голову, то становится ещё больнее. Мечта итальянских болельщиков уничтожена худшим из всех возможных способов. Верите или нет, но футболисты сделали действительно очень много. Мы пытались добиться путёвки на чемпионат мира всеми способами, но этого было недостаточно.

Каждый из нас хотел попасть на этот чемпионат мира. Для многих из нас этот турнир стал бы первым в карьере. Нашей обязанностью было вывести страну на ЧМ, принять участие в чудесном путешествии – сродни тому, что было летом. Нас злит то, что мы могли добиться большего, но не смогли это сделать. Нечего добавить. Можем лишь попросить прощения за разбитую мечту. Мы будем работать, чтобы она воплотилась в жизнь», — написал Берарди в соцсетях.

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