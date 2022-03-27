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«Рома» бесплатно подпишет вратаря «Бенфики»

«Рома» бесплатно подпишет вратаря «Бенфики»
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Итальянская «Рома» близка к завершению сделки по переходу вратаря «Бенфики» Миле Свилара. Сербский вратарь станет игроком римлян на правах свободного агента и подпишет контракт на 5 лет. Об этом сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что сербского вратаря бельгийского происхождения хочет видеть в итальянской команде её главный тренер Жозе Моуринью.

Свилар перешёл в «Бенфику» в 2017 году из «Андерлехта». В нынешнем сезоне вратарь провёл 13 матчей за вторую команду португальского клуба, пропустив 17 голов и четырежды сыграв «на ноль». За основную команду – «Бенфику» – Свилар в текущем сезоне не играл.

Соглашение Свилара с «Бенфикой» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 2 млн.

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