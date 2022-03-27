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Матч женского состава «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» собрал рекордную посещаемость

Матч женского состава «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» собрал рекордную посещаемость
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Сегодня, 27 марта, состоялся матч женской Суперлиги между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном».

Как сообщает Sky Sports, футболистки «красных дьяволов» во второй раз в истории выступили на «Олд Траффорд». Матч завершился победой «МЮ» со счётом 3:1, что позволило команде закрепиться на третьем месте в таблице чемпионата.

Женский состав «красных дьяволов» впервые сыграл на «Олд Траффорд» при зрителях. Её первый матч на арене с «Вест Хэм Юнайтед» прошёл год назад при пустых трибунах из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» собрал на трибунах 20 241 зрителя. Это рекордный показатель в истории женской команды «МЮ», а также лучший результат в нынешнем розыгрыше Суперлиги.

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