Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери: моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. С «Вильярреалом» есть шанс

Унаи Эмери: моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. С «Вильярреалом» есть шанс
Комментарии

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о перспективах «жёлтой субмарины» в Лиге чемпионов.

«Мы прошли «Ювентус», который мог бы стать фаворитом на победу в этом турнире. Сейчас нам предстоит сыграть с «Баварией». Она является ещё большим фаворитом, чем «Ювентус». Нам будет тяжело.

У вас должны быть мечты, необходимо упорно трудиться, чтобы воплотить их в реальность. Одна из моих мечт заключается в том, чтобы сыграть в следующем сезоне в еврокубках. Теперь, когда мы в четвертьфинале Лиги чемпионов, моя мечта — победа в Лиге чемпионов. У нас с «Вильярреалом» есть шанс», — цитирует Эмери Marca.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. Ответная игра пройдёт 12 апреля.

Новость по теме
Унаи Эмери: «Бавария» — это соперник, который вызывает уважение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022