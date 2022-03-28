Унаи Эмери: моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. С «Вильярреалом» есть шанс

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о перспективах «жёлтой субмарины» в Лиге чемпионов.



«Мы прошли «Ювентус», который мог бы стать фаворитом на победу в этом турнире. Сейчас нам предстоит сыграть с «Баварией». Она является ещё большим фаворитом, чем «Ювентус». Нам будет тяжело.



У вас должны быть мечты, необходимо упорно трудиться, чтобы воплотить их в реальность. Одна из моих мечт заключается в том, чтобы сыграть в следующем сезоне в еврокубках. Теперь, когда мы в четвертьфинале Лиги чемпионов, моя мечта — победа в Лиге чемпионов. У нас с «Вильярреалом» есть шанс», — цитирует Эмери Marca.



Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. Ответная игра пройдёт 12 апреля.