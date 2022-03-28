«Арсенал» и «Тоттенхэм» борются за право подписать 18-летнего хавбека «Ренна»

Полузащитник «Ренна» Лесли Угочукву может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 18-летнего игрока заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sky Sports со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, «канониры» и «шпоры» хотят подписать футболиста во время летнего трансферного окна. Отмечается, что за Угочукву ещё следит дортмундская «Боруссия», но английские команды являются фаворитами в гонке за игрока.
Хавбек является воспитанником «Ренна». Контракт Угочукву с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 18-летний полузащитник сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол.
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