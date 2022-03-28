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Канада разгромила Ямайку и впервые за 36 лет пробилась на чемпионат мира

Канада разгромила Ямайку и впервые за 36 лет пробилась на чемпионат мира
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В Торонто (Канада) на стадионе «BMO Филд» состоялся матч отборочного цикла к ЧМ-2022 в Северной Америке, в котором сборная Канады принимала Ямайку. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря чему им удалось выйти на мундиаль.

В составе сборной Канады отличились Кайл Ларин, Тажон Бушанан, Дэвид Хойлетт и Эдриан Мариаппа.

Таким образом, Канаде удалось впервые за 36 лет выйти на чемпионат мира по футболу. Последний мундиаль, в котором они принимали участие, был ЧМ-1986, который выиграла сборная Аргентины. Примечательно, что на своём последнем ЧМ канадцы попали в одну группу со сборной СССР, а также с Францией и Венгрией, и заняли в ней последнее место.

Статистика отбора к ЧМ-2022 в Северной Америке.

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ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 13-й тур
27 марта 2022, воскресенье. 23:05 МСК
Канада
Окончен
4 : 0
Ямайка
1:0 Ларин – 13'   2:0 Бушанан – 44'   3:0 Хойлетт – 82'   4:0 Мариаппа – 88' (автогол)
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