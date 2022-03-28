ФИФА объявила о соглашении с новым партнёром из Катара в преддверии чемпионата мира

Международная федерация футбола заключила соглашение с компанией QatarEnergy, являющейся одним из лидеров по производству сжиженного природного газа на Земле.
«Мы очень довольны, что заключили сделку с QatarEnergy, особенно в преддверии первого чемпионата мира в арабской стране. Эта компания разделяет наш энтузиазм в проведении этого соревнования.
Чемпионат мира в Катаре расширит футбольное влияние на регион, собрав множество национальностей и культур со всего мира в этой стране, чтобы насладиться лучшим футболом в мире на суперсовременных стадионах», — цитирует Джанни Инфантино официальный сайт «ФИФА».
Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это будет первое соревнование такого масштаба в арабской стране.
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