ФИФА объявила о соглашении с новым партнёром из Катара в преддверии чемпионата мира

Международная федерация футбола заключила соглашение с компанией QatarEnergy, являющейся одним из лидеров по производству сжиженного природного газа на Земле.



«Мы очень довольны, что заключили сделку с QatarEnergy, особенно в преддверии первого чемпионата мира в арабской стране. Эта компания разделяет наш энтузиазм в проведении этого соревнования.

Чемпионат мира в Катаре расширит футбольное влияние на регион, собрав множество национальностей и культур со всего мира в этой стране, чтобы насладиться лучшим футболом в мире на суперсовременных стадионах», — цитирует Джанни Инфантино официальный сайт «ФИФА».



Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это будет первое соревнование такого масштаба в арабской стране.